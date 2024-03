Terminator: Survivors, il survival open world italiano cambia nome ed ha una data di uscita

Nacon Studio Milan aggiorna sulla lavorazione di Terminator: Survivors, questo il nome ufficiale e definitivo della produzione italiana, svelato anche la data in cui il survival open world sarà disponibile in accesso anticipato su PC.

La prima volta che abbiamo visto il titolo è stato nel luglio del 2022, ma stavolta abbiamo finalmente tante più informazioni su questo interessante progetto, che svela una sorpresa anche per quanto riguarda il setting.

Sappiamo già che Terminator: Survivors sarà un gioco survival open world, e sarà ambientato nel mondo dei primi due film con una storia originale che si svolge dopo il secondo film.

Come potete vedere dal nuovo trailer qui sopra, Terminator: Survivors sarà ambientato durante il Giorno del Giudizio, in cui Skynet ha preso il sopravvento sul mondo.

I giocatori prenderanno il controllo di un gruppo di sopravvissuti al Giorno del Giudizio, in modalità storia o cooperativa, affrontando una moltitudine di pericoli letali nel setting post-apocalittico.

In tutto questo le macchine di Skyner perseguiteranno incessantemente i giocatori, mentre i giocatori dovranno lottare contro altri sopravvissuti per cercare le stesse risorse.

Terminator: Survivors sarà pubblicato in accesso anticipato per PC (Steam) il 24 ottobre 2024 e arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in un secondo momento.

Terminator torna quindi nel mondo dei videogiochi, dopo una serie di produzioni non sempre esaltanti che però hanno reso giustizia al franchise (e che potete trovare su Amazon).

Un bel periodo in generale per chi ama i videogiochi ispirati ai classici film degli anni '80, perché di recente RoboCop Rogue City ha saputo rievocare quelle atmosfere come vi abbiamo detto nella nostra recensione, in cui abbiamo specificato che «preso come un semplice FPS, da chi non conosce la licenza o non la ama, è un titolo appena discreto, frenato da uno shooting molto pesante e da un level design piuttosto scolastico.»