Tekken 8, chi sta giocando la beta crackata verrà punito severamente

Tekken 8 si è fatto provare di recente con una classica beta che, come succede spesso in questi casi, è stata crackata e resa disponibile anche dopo la sua fine.

La stessa identica cosa è successa anche per Street Fighter 6 (lo trovate su Amazon anche in versione speciale) a suo tempo, ma Capcom non è riuscita a punire velocemente i trasgressori.

La beta di Tekken 8 è stata anche vittima dei bagarini, perché giustamente non potevamo farci mancare lo sciacallaggio anche in questo caso.

E mentre il picchiaduro di Bandai Namco è stato "bucato" anche per quanto riguarda i lottatori, visto che l'intero cast è stato svelato in anticipo, il publisher avverte tutti i giocatori che continueranno a giocare con la beta crackata.

«Tali azioni violano i termini di servizio e il codice di condotta del Tekken World Tour», ha specificato Bandai Namco in un post su X. Mettendo in chiaro che «la distribuzione non autorizzata del gioco è illegale.»

An important reminder from the TEKKEN Project and Bandai Namco Esports Team. pic.twitter.com/0Fcke36yU5 — Bandai Namco Esports (@BNEesports) July 31, 2023

Per quanto riguarda il provvedimento in sé, Bandai Namco spiega che «qualsiasi giocatore scoperto ad aver effettuato l'accesso al CNT senza autorizzazione potrebbe essere considerato non idoneo per il prossimo Tekken World Tour e altri tornei ufficiali.»

Bandai Namco non vuole che alcuni giocatori possano ottenere un vantaggio sleale giocando per molto più tempo a Tekken 8, con più allenamento alle spalle a discapito di chi giocherà al picchiaduro dal day one.

Se siete tra questi giocatori, quindi, siete avvertiti.

Potete passare il tempo cercando di fare critiche costruttive sul gioco, non come quelle più dure per cui il director di Tekken 8 ha risposto duramente.

Nel nostro resoconto della beta, invece, ci avevamo detto che Tekken 8 è «un picchiaduro fedele alle proprie radici, ma che punta a cambiare il ritmo dei match rendendoli più aggressivi e spettacolari grazie all’introduzione dell’Heat System.»