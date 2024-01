Tekken 8 ha già molti problemi con le partite online: «Troppi giocatori»

Da oggi 26 gennaio 2024 i fan avranno l'opportunità di divertirsi con la versione completa di Tekken 8: l'ultimo capitolo della celebre saga picchiaduro di Bandai Namco è infatti già disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si tratta anche del miglior episodio mai realizzato, grazie a un combat system eccezionale e una resa grafica a livelli mai visti per la serie prima d'ora.

Per questo e per tanti altri motivi, la community non vedeva l'ora di poter provare Tekken 8 fin dai primi istanti del lancio (lo trovate su Amazon), causando però un effetto imprevisto: l'incredibile quantità di giocatori ha sorpreso anche la stessa Bandai Namco, causando problemi ai server.

Come segnalato da MP1st, già nelle prime ore di gioco sono stati infatti segnalati tantissimi crash durante le partite online: evidentemente, gli stress test ad accesso chiuso e aperto svolti prima del lancio non sono bastati per calibrare al meglio i server di gioco.

Bandai Namco ha ammesso gli errori sui propri canali social, confermando che il tutto è dovuto a «troppi giocatori» collegati contemporaneamente: una quantità evidentemente più elevata rispetto alle aspettative e che ha mandato in tilt le modalità online competitive.

Fortunatamente, gli sviluppatori hanno anche annunciato pochi istanti fa di aver individuato la causa del problema e di essere già al lavoro su un fix, anche se ovviamente non possiamo sapere quando sarà disponibile.

Per il momento, il nostro consiglio è dunque quello di evitare la modalità online fino a "nuovo ordine": concentratevi piuttosto sullo scoprire la nuova storia di Tekken 8 e a fare pratica con il vasto roster a disposizione.

È probabile che già nelle prossime ore i server non dovranno subire più crash, dunque vi invitiamo a pazientare ancora un po' per godervi al meglio le vostre nuove battaglie.

Se siete interessati a recuperare il picchiaduro next-gen su PC, vi raccomandiamo di dare un'occhiata ai requisiti ufficiali.