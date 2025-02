Team Ninja sembrerebbe pronta per il ritorno di Nioh, dopo Ninja Gaiden

Dopo il grande ritorno della serie Ninja Gaiden, con l'eccellente rimasterizzazione del secondo capitolo e un quarto episodio in sviluppo con PlatinumGames al timone, Team Ninja sembrerebbe pronta a far tornare un'altra delle sue saghe più amate.

Pare infatti che il team giapponese si starebbe preparando al ritorno di Nioh, gli hack-and-slash realizzati in collaborazione con PlayStation che, stando agli ultimi indizi, potrebbe ricevere ben presto un terzo capitolo.

Il team di sviluppo ha infatti celebrato sui suoi canali social l'ottavo anniversario dall'uscita originale di Nioh, lasciando intendere che ci sarebbero novità in vista per la saga:

«Oggi si celebra l'ottavo anniversario della serie Nioh. Il vostro supporto è stato inestimabile e vi ringraziamo sinceramente. Mentre inizia l'anno del Ninja, restate sintonizzati per altri emozionanti aggiornamenti da Team Ninja. Speriamo che continuerete a divertirvi con i nostri giochi, inclusa la serie Nioh».

Ricordiamo che Nioh è recentemente tornato con l'apposita Collection, che include entrambi i capitoli della serie appositamente ottimizzati per sfruttare al meglio le caratteristiche di PS5 (la trovate su Amazon).

Ma stando al messaggio rilasciato dal team di sviluppo, un terzo episodio della saga potrebbe essere davvero in cantiere per il prossimo futuro, sebbene al momento Team Ninja sia concentrata prevalentemente sul ritorno di Ninja Gaiden.

Dopo aver stretto accordi con Xbox per Ninja Gaiden 4, gli autori potrebbero dunque tornare a stringere partnership anche con PlayStation proprio per il ritorno di Nioh, anche se ovviamente non posso fare altro che chiedervi di prendere il tutto con le dovute precauzioni, almeno per il momento.

Molti fan reputano comunque Rise of the Ronin un "terzo capitolo" non ufficiale della serie, dato che l'ultima esclusiva PlayStation del Team Ninja ha ripreso molte delle meccaniche già viste in Nioh.

E magari potrebbe essere state proprio le forti vendite di quest'ultima esclusiva PlayStation a convincere Koei Tecmo e Team Ninja a tentare un ipotetico Nioh 3: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.