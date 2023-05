Tales of Symphonia Remastered al prezzo più basso di sempre!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui titoli per console.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo Tales Of Symphonia Remastered Chosen Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 35€ per PS4 e Nintendo Switch, mentre per l'edizione Xbox One il prezzo sale a 41,42€, con uno sconto del 30%.

Tales of Symphonia Remastered: Chosen Edition è un'edizione rimasterizzata e migliorata del popolare gioco di ruolo Tales of Symphonia, sviluppato da Bandai Namco, che offre grafica migliorata e gameplay ottimizzato.

Advertisement

In Tales of Symphonia Remastered: Chosen Edition, i giocatori seguiranno il viaggio di Lloyd Irving e dei suoi amici che cercano di salvare un mondo morente, in cui si narra che un giorno un Prescelto sorgerà tra la gente e la terra rinascerà.

La Chosen Edition di Tales of Symphonia Remastered include il gioco completo, una Metalcase, stampe d'arte, e stickers. Questi extra forniscono un valore aggiunto per i fan del gioco, permettendo loro di possedere non solo il gioco, ma anche alcuni pezzi da collezione associati ad esso.

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.