Syberia Remastered è il ritorno del classico di Benoît Sokal

Dopo oltre vent’anni dalla sua prima pubblicazione, Syberia, il capolavoro firmato dal compianto Benoît Sokal, tornerà in una veste completamente rinnovata.

L’annuncio ufficiale è arrivato da Microids, in collaborazione con Virtuallyz Gaming e Microids Studio Paris: Syberia Remastered sarà disponibile nel quarto trimestre del 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Il remake non si limiterà a un semplice lifting grafico, ma proporrà una reinterpretazione completa dell’opera, restando però fedele alla visione originale (che trovate su Amazon).

Il giocatore tornerà a vestire i panni di Kate Walker, una brillante avvocatessa newyorkese inviata nel remoto villaggio alpino di Valadilène per occuparsi della vendita di una vecchia fabbrica di automi.

Quello che dovrebbe essere un incarico di routine si trasforma in un viaggio straordinario che condurrà la protagonista tra i paesaggi innevati dell’Europa dell’Est, sulle tracce di Hans Voralberg, un eccentrico inventore deciso a raggiungere l’isola mitica di Syberia, dove secondo la leggenda vivrebbero ancora i mammut.

Il cuore pulsante del gioco rimane la storia, profonda e toccante, capace di far riflettere su temi come l’identità, il senso del dovere, la memoria e l’ossessione per i sogni perduti. Kate, accompagnata dal fedelissimo automa Oscar, si troverà a fronteggiare non solo enigmi meccanici e misteri antichi, ma anche un cammino interiore fatto di scelte, rinunce e scoperte.

Il tutto sarà accompagnato da un comparto visivo completamente ricostruito in 3D, che promette di restituire con forza e delicatezza l’atmosfera onirica e malinconica tanto cara ai fan della serie.

Microids ha dichiarato di voler preservare lo spirito dell’originale, migliorando però l’accessibilità e la fluidità dell’esperienza. I puzzle sono stati ridisegnati per risultare più intuitivi, pur mantenendo la loro complessità narrativa, mentre l’interfaccia e i comandi sono stati adattati agli standard odierni, con l’obiettivo di offrire una fruizione più moderna e immersiva.

Anche il design artistico è stato rivisitato con grande rispetto per lo stile di Sokal, cercando di esaltare ogni dettaglio degli ambienti e dei personaggi senza tradirne l’essenza.

Insomma, in un panorama videoludico sempre più frenetico e urlato, il ritorno di Kate Walker è un richiamo al silenzio, all’introspezione e alla bellezza delle piccole cose.