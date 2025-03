Switch 2 potrebbe aver risolto il più grande difetto dei Joy-Con

Uno dei difetti storici della prima Nintendo Switch, ovvero il Joy-Con drift, potrebbe finlamente essere stato risolto con i nuovi controller di Switch 2.

Il drift si verifica quando i personaggi nei videogiochi si muovono autonomamente senza alcun input da parte del giocatore: gli analogici continuano infatti a registrare movimenti, anche se di fatto si trovano in posizione neutra.

Un difetto tecnico presente in realtà anche sui controller delle console Xbox e PlayStation, ma che su Switch si è verificato molto più frequentemente, causando non poche frustrazioni tra i suoi utenti.

Tuttavia, ComicBook segnala un report che potrebbe averne confermato la risoluzione: l'indizio arriva infatti da un'analisi tecnica svolta sul Nintendo Alarmo, la rivoluzionaria sveglia della casa di Kyoto (che oggi potete acquistare anche su Amazon).

Il canale YouTube iFixit, specializzato in smontaggio di dispositivi elettronici, ha recentemente analizzato questo prodotto scoprendo al suo interno un sensore Hall effect: una tecnologia adottata in diversi controller di terze parti proprio per impedire il verificarsi del drifting.

Ovviamente, il fatto che Nintendo abbia implementato questa soluzione in un "semplice" orologio lascia ben sperare che la stessa tecnologia sia stata adottata anche per i Joy-Con di Switch 2: l'ipotesi era del resto stata lanciata più volte negli ultimi mesi, anche prima del reveal ufficiale della console.

Per avere conferme definitive dovremo attendere il prossimo Nintendo Direct dedicato o, eventualmente, un teardown ufficiale della console che potrebbe arrivare solo dopo il lancio: vi terremo ovviamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, tutti coloro che hanno avuto a che fare con il Joy-Con Drift possono iniziare a incrociare le dita.

Ricordiamo che i nuovi controller di Switch 2 sembrerebbero avere anche funzionalità simili ai mouse per PC: a suggerirlo è stato non solo il primo trailer ufficiale, ma anche un brevetto che ne descrive potenziali utilizzi.

Tra le novità più interessanti, segnaliamo anche che i nuovi Joy-Con si agganceranno alla console con dei magneti: Nintendo aveva ammesso che quest'idea era già stata sperimentata per la prima Switch.