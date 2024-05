Switch 2 potrebbe andare oltre i 60 FPS

Non sappiamo ancora quando Nintendo presenterà la sua Switch 2, ma sul web continuano a trapelare informazioni tecniche piuttosto rassicuranti.

La prossima versione della console ibrida, che trovate in versione OLED , promette infatti di essere un passo avanti rispetto al primo modello.

Da quello che è emerso sembra infatti che Switch 2 uscirà nel 2025 e che sarà un'evoluzione hardware "conservativa" rispetto al modello originale.

Ora, come riportato anche da Wccftech, pare che Nintendo Switch 2 ossa supportare un gameplay superiore ai 60 fotogrammi al secondo, oltre a una modalità a 120Hz.

Il noto dataminer "OatmealDome" ha infatti dato un'occhiata all'ultima versione del NintendoWare Bezel Engine, che alimenta il recente Endless Ocean Luminous, scoprendo che il motore ora supporta frame rate fino a 240 FPS.

Si tratta di una scoperta decisamente interessante, considerando che la prima Nintendo Switch può produrre "solo" 60 fotogrammi al secondo.

Il fatto che il Bezel Engine supporti ora fino a 240 FPS non significa che i giochi futuri supporteranno automaticamente un framerate elevato, ma il fatto che il motore supporti la cosa prima dell'uscita di Switch 2 è realmente interessante (anche se è estremamente improbabile che la nuova console di Nintendo abbia la potenza necessaria per spingere il gameplay a 240 FPS).

Il supporto di framerate più elevati potrebbe aprire le porte alle modalità a 40 FPS e 120 Hz viste in alcuni giochi per PS5 e Xbox Series X|S.

Poiché pare che Nintendo Switch 2 supporti anche NVIDIA DLSS, non sarebbe sorprendente vedere alcuni giochi utilizzare l'upscaler per superare i 60 fotogrammi al secondo in modalità docked.

Al momento in cui scriviamo, Nintendo non ha confermato nessuna delle informazioni trapelate sulla console.

In attesa che ciò accada, ci siamo domandati nel mentre come potrà essere costruita la prossima console tra retrocompatibilità e processore grafico.