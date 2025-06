La nuova Nintendo Switch 2 ha finalmente introdotto i giochi GameCube all’interno del servizio Nintendo Switch Online, ma tra le novità più apprezzate dai fan più attenti spicca un dettaglio sorprendente: un suono segreto di avvio che omaggia direttamente l’iconica console cubica.

Al momento, la collezione GameCube include tre titoli di lancio: F-Zero GX, Soul Calibur 2 e The Legend of Zelda: The Wind Waker (gioco avvistabile ancora su Amazon).

La raccolta funziona esattamente come quelle dedicate a NES, SNES e Nintendo 64, ma c’è una chicca nascosta per chi sa come attivarla: basta tenere inclinato lo stick sinistro del controller in qualsiasi direzione mentre si avvia la collezione per veder comparire l’inconfondibile animazione cubica del GameCube, con tanto di suono "plinky-plonky".

Un piccolo gesto, ma capace di evocare un’ondata di nostalgia. Lo YouTuber Spawn Wave ha mostrato il trucco in un video, spingendo molti curiosi a testarlo subito.

L’effetto funziona solo con lo stick sinistro, mentre altri tasti non attivano nulla. È una trovata semplice ma curata, tipica di Nintendo quando decide di fare l’occhiolino ai suoi fan storici.

Oltre ai tre titoli già disponibili, Nintendo ha annunciato che sono in arrivo anche Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon XD: Gale of Darkness, Mario Smash Football, Chibi Robo, Luigi’s Mansion e Pokémon Colosseum. Per i più nostalgici, è persino acquistabile un controller GameCube apposito.

È bello vedere che la casa di Kyoto non ha dimenticato il cuore dei suoi fan: un cubo viola, un suono familiare e una stretta al cuore.

