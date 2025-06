Se sei curioso di provare Street Fighter 6 su Nintendo Switch 2, questa è la tua occasione.

La demo gratuita del gioco (che trovate su Amazon) è ufficialmente disponibile ed è, per ora, la prima demo rilasciata per la nuova console Nintendo.

Capcom sembra voler puntare forte sul supporto alla nuova piattaforma: la versione Switch 2 del picchiaduro include nuove modalità e contenuti esclusivi, come scontri uno contro uno in wireless locale, Avatar Matches con i personaggi personalizzati, Modalità party come Gyro Battle e Calorie Contest e supporto a amiibo (sia figure che carte) già in vendita.

Cosa offre la demo? La demo di Street Fighter 6 su Switch 2 è sorprendentemente ricca, visto che incude:

World Tour: la modalità avventura single player è giocabile (anche se i progressi non verranno salvati), ma potrai importare l’aspetto del tuo avatar nella versione completa.

Fighting Ground: include tutorial, guide ai personaggi, scontri One-on-One, Gyro Battles, Extreme Battle e Calorie Contest.

Multiplayer locale wireless e Avatar Matches

L’unica funzione assente nella demo è l’online, incluso il Battle Hub, disponibile solo nella versione completa



Street Fighter 6 è già disponibile su Nintendo Switch 2, e puoi scaricare la demo direttamente dalla pagina dedicata sull’eShop.

Capcom continua a dimostrarsi uno dei publisher più impegnati nel supportare Nintendo Switch 2 al lancio, e questa demo di Street Fighter 6 — la prima in assoluto per la nuova console — è un chiaro segnale.

Il gioco non si limita a essere un semplice porting: offre funzionalità uniche, controlli pensati per il sistema e un’esperienza multigiocatore locale perfetta per sessioni tra amici. Ora non resta che vedere come si comporterà nei tornei competitivi su questa nuova piattaforma.

Ricordiamo anche a partire dal 5 giugno, il roster di Street Fighter 6 si è arricchito con l'attesa Elena e un nuovo set di costumi 3 per quattro personaggi.