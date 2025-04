Switch 2 ha preso un'altra esclusiva al day-one

Supergiant Games ha rivelato che Hades 2, il seguito del suo acclamato roguelike, debutterà come esclusiva temporanea su Nintendo Switch 2 entro la fine dell'anno.

L'annuncio, arrivato tramite un video della serie Creator's Voice, conferma l'importante partnership tra lo sviluppatore indipendente e il colosso giapponese, posizionando il titolo tra i primi giochi di punta della nuova console in arrivo il 5 giugno (e in preorder su Amazon).

Il roguelike mitologico, attualmente in fase di accesso anticipato su altre piattaforme, rappresenta un seguito diretto del primo capitolo che ha conquistato numerosi premi Game of the Year nel 2020.

Nonostante l'accordo di esclusività temporanea con Nintendo, Supergiant ha confermato che il gioco arriverà successivamente anche su altre console, senza però specificare tempistiche precise per queste versioni.

La strategia di Nintendo di assicurarsi esclusive temporanee di titoli molto attesi come Hades 2 sembra parte di un piano più ampio per rafforzare il lancio di Switch 2. Il nuovo hardware punta a conquistare sia i fan della prima console che nuovi giocatori con un catalogo software di qualità.

L'annuncio di Hades 2 si inserisce in una serie di interviste Creator's Voice che Nintendo sta pubblicando con sviluppatori terze parti. Solo la scorsa settimana, dopo la presentazione ufficiale di Switch 2, un'intervista con Hidetaka Miyazaki aveva svelato ulteriori dettagli sul nuovo The Duskbloods, confermando l'impegno di Nintendo nell'assicurarsi contenuti di rilievo per la nuova piattaforma.

Hades 2 rappresenta in ogni caso un'evoluzione importante rispetto al predecessore. Nel gioco, i giocatori vestiranno i panni della Principessa immortale degli Inferi, esplorando un mondo mitologico più vasto e profondo. La protagonista dovrà affrontare le forze del Titano del Tempo con il supporto degli dei dell'Olimpo, in una narrazione che si sviluppa attraverso ogni fallimento e successo del giocatore.

Sebbene Supergiant abbia confermato che Hades 2 arriverà su Nintendo Switch 2 entro la fine dell'anno, non è stata comunicata una data di lancio specifica. Noi il gioco lo abbiamo in ogni caso provato: leggi cosa ne pensiamo.