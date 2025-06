Nintendo Switch 2 sta dominando il mercato giapponese in modo impressionante.

In sole poche settimane dal lancio, la nuova console ibrida (che trovate su Amazon) ha già superato quota 1,1 milioni di unità vendute, lasciandosi alle spalle sia PlayStation 5 Digital Edition (ferma a 975.000 unità) sia l'intera gamma Xbox Series (X, S e Digital Edition messe insieme, che non arrivano nemmeno a 680.000).

Una partenza così forte sembrava tutt'altro che scontata. In tanti avevano storto il naso, sostenendo che Switch 2 fosse un aggiornamento poco significativo rispetto alla prima Switch, più che una vera e propria next-gen.

Ma il pubblico giapponese ha risposto con entusiasmo, portandola già ad essere la console con il lancio più veloce nella storia del Paese.

Ovviamente la distanza con la prima Switch è ancora grande: oltre 20 milioni di unità vendute in Giappone sono un traguardo che richiederà tempo e costanza.

Ma con titoli molto attesi in arrivo, come Donkey Kong Bananza e anche il prossimo Metroid Prime 4: Beyond, è facile immaginare che la nuova console possa mantenere questo slancio ancora a lungo.

Personalmente, trovo che questo successo dimostri quanto Nintendo conosca profondamente il suo pubblico. Anche senza inseguire potenza bruta o grafica fotorealistica, continua a puntare tutto sull’esperienza di gioco.

E se i numeri danno già ragione alla grande N, non posso che esserne felice: l’industria ha bisogno di più Nintendo, non meno.

Nella nostra recensione della console vi abbiamo spiegato che «nonostante alcune criticità della prima Switch non siano state affrontate adeguatamente – dalla durata della batteria alla scarsa memoria interna – non possiamo che dirci soddisfatti dell'offerta: quella che ci troviamo tra le mani è una delle console meglio progettate e costruite della longeva storia di Nintendo, con una libreria già stratosferica a disposizione ed una qualità costruttiva decisamente superiore alla sua diretta progenitrice.»