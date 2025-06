Una misteriosa pubblicità avvistata nella metropolitana di Londra, precisamente a Oxford Circus, ha fatto impazzire i fan di Metroid Prime 4: Beyond: il cartellone riporta chiaramente la scritta "Out Now", suggerendo che il gioco sia già disponibile. Ma ovviamente non lo è.

Ufficialmente, Metroid Prime 4: Beyond (il remaster del primo lo trovate su Amazon) è ancora atteso entro il 2025, senza una data di uscita confermata da Nintendo.

Tuttavia, le foto — pubblicate su Reddit da più angolazioni — sembrano autentiche, e l’inclusione di dettagli tecnici dedicati alla versione Switch 2 (4K, HDR, 120fps, supporto mouse) le rende ancora più credibili.

Attualmente, il gioco non è presente sull’eShop e Nintendo non ha rilasciato comunicati ufficiali sul lancio.

Dunque, è probabile che si tratti di un errore dell’agenzia pubblicitaria: forse il cartellone è stato installato troppo presto, oppure era previsto un overlay “Coming Soon” a coprire la dicitura “Out Now”.

In ogni caso, questo incidente ha riacceso i riflettori su uno dei titoli più attesi dell’anno. Dopo anni di silenzio, Metroid Prime 4 è riapparso con un primo gameplay trailer lo scorso giugno 2024, seguito da una presentazione approfondita durante il Nintendo Direct di marzo, che ha mostrato le nuove abilità psichiche di Samus Aran.

Chi ha già avuto modo di provarlo alla presentazione privata di Nintendo Switch 2 conferma che il titolo supporta anche controlli via mouse, anche se forse non saranno la scelta più comoda per i giocatori da salotto.

Per ora, non ci resta che attendere una risposta ufficiale da Nintendo. Ma se la pubblicità dovesse essere "reale", potrebbe voler dire che l’arrivo di Metroid Prime 4: Beyond è davvero dietro l’angolo.

Restando in tema, la cover art originale per Nintendo Switch di Metroid Prime 4 si distingue per pulizia ed eleganza, mentre quella per Switch 2 pare proprio di no.