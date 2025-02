Super Mario come Octopath Traveler è affascinante (ma c'è un problema)

Se si parla di platform iconici, Super Mario World è senza dubbio uno dei primi titoli che vengono in mente.

Uscito nel 1990 su SNES (potete sperare di trovare su Amazon la versione mini) come titolo di lancio, ha segnato un’epoca, portando con sé livelli ingegnosi, segreti nascosti e l’introduzione di Yoshi, diventato da allora un’icona della serie.

E se esistesse una versione in 3D del gioco? Un fan ha provato a immaginare proprio questo, creando un remake che sembra un sogno per tutti gli appassionati (via DSO Gaming).

L’utente noto come Bobby Ivar 2 ha ricreato infatti Super Mario World con Unreal Engine 5, dando vita a un progetto fan-made che riesce a mantenere il fascino del titolo originale pur trasformandolo in un’esperienza tridimensionale.

Ma non si tratta di una semplice conversione in 3D: invece di ridisegnare il gioco con uno stile moderno, il remake mantiene gli sprite originali in un ambiente tridimensionale, un po’ come un HD-2D remake.

Il risultato è un mix affascinante di nostalgia e innovazione, con un impatto visivo che ricorda i migliori esperimenti di Square Enix con titoli come Octopath Traveler o Live A Live.

Ma l’aspetto più sorprendente è che questo non è solo un esercizio di stile: il gioco è perfettamente funzionante.

Mario può muoversi liberamente nel mondo di gioco, saltare sui Goomba, raccogliere monete, interagire con gli oggetti e persino cavalcare Yoshi.

Gli ambienti hanno profondità, i nemici emergono dai tubi come nell’originale e sono presenti persino aree segrete da scoprire. Insomma, non è una semplice tech demo, ma qualcosa che ha tutte le carte in regola per essere un vero e proprio gioco.

C’è solo un problema: il remake non è scaricabile e probabilmente non lo sarà mai. L’autore ha creato questa versione di Super Mario World esclusivamente come progetto di portfolio, senza l’intenzione di distribuirla al pubblico.

E, diciamolo chiaramente, anche se volesse farlo, Nintendo non glielo permetterebbe. La casa di Kyoto è notoriamente severa con i progetti fan made, e se il remake venisse rilasciato, ci sarebbe un "cease and desist" nel giro di poche ore.

Ed è un vero peccato, perché questa versione di Super Mario World sembra una delle migliori reinterpretazioni fan made di sempre.

