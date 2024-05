Super Mario Bros. 2, parla Chris Pratt: «c'è così tanto da esplorare»

Il sequel del film d'animazione del 2023, Super Mario Bros. - Il film, è ufficialmente in lavorazione.

Chris Pratt, che nella pellicola (che trovate su Amazon) dà la voce a Mario, ha recentemente svelato cosa i fan possono aspettarsi dal prossimo sequel.

In occasione del Mario Day (il Mar10, ovviamente), Miyamoto ha confermato la partnership con Illumination per un altro film di Super Mario.

In un'intervista con ScreenRant, Pratt ha dichiarato che non c'è carenza di materiale da cui attingere.

L'attore ha reso noto: «Oh, cavolo! C'è così tanto da esplorare. Ci sono decenni di giochi da esplorare, non solo con Mario e Peach e Donkey Kong e Luigi e Bowser e Yoshi; questo è stato detto alla fine. Ma mi emoziona tantissimo».

Pratt, molto amato dai fan, ha anche accennato al crescente Nintendo Cinematic Universe, spiegando che ha «pensato a come potrebbe essere creato tutto, da The Legend of Zelda all'intero universo cinematografico di Nintendo, e come potrebbe essere per tutti questi personaggi che amo? Insomma, non c'è davvero limite. Potremmo parlarne per ore».

Il film di Super Mario ha incassato oltre 1,349 miliardi di dollari in tutto il mondo, mentre il sequel uscirà nelle sale il 3 aprile 2026.

Anche se i dettagli sulla trama sono ancora riservati, Shigeru Miyamoto di Nintendo ha annunciato che il seguito amplierà ulteriormente il mondo di Mario e avrà una storia brillante e divertente.

Il primo film - attenzione agli spoiler che stanno per arrivare - si concludeva con Mario e Luigi (Charlie Day) rimasti nel Regno dei Funghi dopo aver sconfitto Bowser (Jack Black) con l'aiuto della Principessa Peach (Anya Taylor-Joy).

Molti fan hanno notato che l'annuncio di Nintendo su Super Mario Bros. 2 non ha menzionato la parola “sequel”, riferendosi invece al seguito come un nuovo film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros..

Se volete sapere cosa ne pensiamo del primo capitolo, recuperate prima di subito la nostra recensione.