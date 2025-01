Suikoden I & II HD Remaster sta arrivando e c'è un nuovo video

Manca ancora qualche settimana al ritorno di Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, il cui appuntamento è stato fissato su PC e console per il prossimo 6 marzo.

Nel frattempo, per aiutarvi a ingannare l'attesa Konami ha pubblicato sui suoi canali social un nuovo piccolo video dedicato a questo ritorno, dove è possibile vedere in azione un po' di gameplay.

Nella clip, che trovate su Twitter a questo indirizzo, è anche possibile dare un'occhiata al party dei personaggi.

Il gioco, che sarà sottotitolato anche in italiano, è ovviamente il ritorno dei due episodi classici della saga Suikoden, che sono stati rivisitati con diverse migliorie per questa rivisitazione – come gli sfondi HD, nuove animazioni in pixel art, salvataggi automatici, avanzamento rapido delle battaglie e registro delle conversazioni per non perdere mai il filo della storia.

«Il nostro eroe e il suo amico Jowy sono membri della Brigata Giovanile Unicorno, che si è vista coinvolta in una lunga disputa di confine tra il regno di Highland e le città-stato di Jowston» leggiamo nella presentazione ufficiale del gioco pubblicata da Konami.

«Pochi mesi prima era stato siglato un trattato di pace tra le due forze, entrambe interessate a porre fine ai combattimenti. Tuttavia, sotto questa tregua covano le braci di una nuova guerra...».

L'appuntamento rimane fissato per il prossimo marzo, con i pre-ordini che sono già aperti e il gioco già su Amazon.