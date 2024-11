Su Steam trovate il puzzle game definitivo, ed è gratis

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Chess 'n' Blocks, un puzzle game che fonde gli scacchi e Tetris per creare il rompicapo definitivo.

Ecco la descrizione di Chess 'n' Blocks:

«Hai mai pensato di giocare a Scacchi e Tetris contemporaneamente? Indovina un po'? Il mio strano cervello lo ha fatto per anni; non so perché. Ma alla fine mi sono preso il tempo di creare questo gioco. Ed è così che è nato Chess 'n' Blocks.»

Avete mai pensato di giocare a scacchi e Tetris contemporaneamente? Sembra un’idea folle eppure funziona stando alla descrizione di Chess 'n' Blocks che il suo autore propone sulla pagina Steam.

Questo gioco è l’unione di due classici, un mix di strategia e riflessi rapidi che vi spingerà a pensare in modi completamente nuovi. Preparatevi a sfidare il vostro ingegno e la vostra velocità in un’esperienza che non avete mai provato prima. Se vi siete mai chiesti cosa accadrebbe combinando le mosse degli scacchi con la dinamica caotica dei blocchi di Tetris, ora potete scoprirlo.

Dovrete essere veloci per riscattare Chess 'n' Blocks, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

