Su Steam trovate gratis un adorabile platform ambientalista

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Project Shoreline, un platform dallo stile adorabile incentrato su delle tematiche ambientaliste.

Ecco la descrizione di Project Shoreline:

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

«Mettiti nei panni metaforici di un Muri, a cui è stato affidato l'importante compito di esplorare, pulire e restaurare una spiaggia degradata e in rovina, un pezzo di spiaggia splendente e appagante alla volta, in questa mini-avventura carina e accogliente: Project Shoreline!»

In Project Shoreline, vestirete i panni di Muri, una dolce creatura metà pesce e metà topo, impegnata in un’avventura indimenticabile. Esplorate un mondo vivace e variegato: correte tra i prati popolati da adorabili folletti, avventuratevi lungo la spiaggia, scoprite i misteri di una caverna nascosta, scalate montagne imponenti e raggiungete la suggestiva scogliera che sovrasta il mare.

Il vostro fedele alleato in questo viaggio è una pistola ad acqua magica, essenziale per riportare la bellezza perduta della spiaggia. Grazie a questa arma multifunzionale, potrete liberare il paesaggio dalla corruzione: utilizzate lo spruzzo largo per ripulire velocemente l’area intorno a voi, oppure affidatevi al getto mirato per risolvere enigmi, spingere oggetti e rompere barriere. Non dimenticate di regalare una spruzzata d’acqua anche ai piccoli folletti che incontrerete lungo il cammino: adoreranno il gesto e vi ringrazieranno con la loro gioia contagiosa!

Mentre ripulite la spiaggia, i colori vivaci e brillanti torneranno a dominare il paesaggio, trasformando il grigio e il desolato in uno spettacolo di bellezza naturale. Ogni zona ripulita – che sia una colonna, una conchiglia o uno stagno – rigenererà il suo ambiente circostante, sbloccando nuovi percorsi, come l’apparizione di ninfee che vi guideranno verso la meta finale: l’incantevole scogliera sulla spiaggia.

Dovrete essere veloci per riscattare Project Shoreline, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.