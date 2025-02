Su Steam potete giocare gratis uno sparatutto anni '80 pieno di black humor

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando Steam ci propone un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di Valve, autori di Half-Life (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Il titolo che Steam vi offre gratis a partire da oggi è Deadfall, uno sparatutto che piacerà a chi ha davvero bisogno di black humor nella sua vita.

Ecco la descrizione di Deadfall:

«Deadfall è uno sparatutto dark, sanguinoso, atmosferico, dinamico e brutale, nello spirito dei film d'azione degli anni '80 e '90.»

Nel 2026, un gruppo di scienziati guidati da Ben Broadbury conduce esperimenti su primati nelle profondità di Rockford Island. Il loro obiettivo? Creare un farmaco capace di potenziare le capacità fisiche umane.

Quando l’agente Alex Byrne, inviato in missione per recuperare la formula, smette di comunicare, il colonnello Greenberg manda il suo miglior uomo, Roach Craig, a capo dell’unità B4. Ma infiltrarsi sull’isola non sarà facile: Broadbury ha schierato le sue forze migliori per difendere il laboratorio.

Ispirato a Far Cry (2004) e ai classici d’azione come Terminator, Rambo e Predator, Deadfall fonde scontri esplosivi, un tocco di humor nero e una colonna sonora Metal e Synthwave che amplifica l’adrenalina.

Affronta mercenari e creature su isole tropicali ostili, esplora laboratori e bunker pieni di pericoli, sfrutta un arsenale di oltre 15 armi e comanda la tua squadra con il sistema B4 Squad Command. Potrai scegliere tra un assalto diretto o un approccio furtivo, utilizzando veicoli armati come humvee, barche lanciarazzi e persino carri armati.

Con livelli vasti e ricchi di percorsi alternativi, effetti visivi e sonori realistici e due modalità di difficoltà – Recruit e Veteran – Deadfall offre un’esperienza old-school senza compromessi. Sei pronto a sopravvivere?

Avete poco tempo per scaricarlo e giocarci, però, e lo potete fare facilmente gratis a questo indirizzo.

A proposito di giochi gratis, non dimenticate quelli che arrivano ogni settimana tramite Epic Games Store: li trovate qui.