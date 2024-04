Stellar Blade, il director: «i giochi singleplayer con un finale hanno un valore importante»

Stellar Blade è la prossima esclusiva per PS5 prevista alla fine del mese e sta già facendo parlare di sé.

Sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (lo trovate in preorder su Amazon), il gioco è infatti un action incentrato sul comparto per giocatore singolo.

Solo da pochi giorni potete provare con mano la demo gratuita giocabile, per farvi un'idea del titolo in questione.

Ora, mentre c'è ancora chi polemizza sull'aspetto della protagonista Eve, il director di Stellar Blade è tornato a parlare di un aspetto secondo lui molto importante dei titoli singleplayer.

Come riportato anche da PSU, Kim Hyung Tae ha sottolineato l'importanza di avere giochi per console a giocatore singolo con un finale adeguato e ha chiarito che lo sviluppatore Shift Up continuerà a realizzare titoli di questo tipo.

Durante un'intervista con Ruliweb, Hyung Tae ha affermato che i giochi singleplayer che hanno un finale da raggiungere hanno un grande valore nell'industria dei videogiochi e Shift Up non intende discostarsi da questo modello.

«Il successo delle vendite è diventato un problema serio negli ultimi anni a causa dell'aumento dei costi di sviluppo. Ma ciò di cui il nostro settore ha bisogno più di ogni altra cosa è la varietà, non è vero? I titoli per console, cioè i giochi singleplayer con un finale, hanno un valore molto importante in sé. Un mercato in cui questi giochi continuano a essere prodotti e a coesistere con altri generi e piattaforme è più sano. Ecco perché Shift Up continuerà a raccogliere la sfida dei giochi per console anche in futuro. Abbiamo un forte desiderio di continuare a creare giochi che permettano a molti giocatori di divertirsi fino alla fine e di tornare alla realtà sentendosi bene.»

Vi ricordiamo in ogni caso che Stellar Blade sarà interamente doppiato in italiano, sia per quanto riguarda le voci che per i sottotitoli.

Nel nostro provato, vi abbiamo spiegato che il gioco «sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike, eppure non manca di offrire scontri finemente cesellati, felice punto d'incontro tra la spettacolarità dei character action game e la difficoltà tipica delle opere ispirate a quelle del maestro Miyazaki.»