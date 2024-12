Stellar Blade celebra il Natale con un nuovo evento (e tanti costumi)

Poteva mancare l'evento natalizio di Stellar Blade? Ovviamente no, e il team di sviluppo ha preparato tante curiosità e delizie per i giocatori che amano Eve e il Natale in egual misura (più o meno).

Lo spirito delle feste arriva infatti all'interno di Stellar Blade, come spiega il PlayStation Blog raccontando le novità di questo evento speciale, subito dopo aver preso in giro Xbox di recente per celebrare il pensionamento di Yoshida.

A partire dal 17 dicembre, i giocatori potranno vivere un evento speciale, pieno di romanticismo e speranza, con nuove attività, cosmetici e una colonna sonora rilassante.

La piazza principale di Xion sarà dominata da un albero di Natale colorato, che infonde calore e gioia in quello che un tempo era uno spazio freddo e desolato. Anche il Last Gulp, il locale simbolo della ritrovata pace tra i cittadini, si veste a festa con decorazioni natalizie.

Nei campi, due nuovi brani musicali stagionali, “Dawn (Winter)” e “Take me away”, creano un’atmosfera serena, perfetta per sciogliere la tensione accumulata nei combattimenti. Ci sarà anche un nuovo mini gioco all'interno di Stellar Blade, che darà una ricompensa unica ai giocatori una volta completato.

E, ovviamente, non potevano mancare nuovi costumi a tema:

Santa Dress per Eve

I’m No Santa per Adam

Acconciatura Santa Girl e accessori come gli Snow Crystal Glasses, i Wreath Earrings e gli Sleigh Ear Cuffs

Anche il Drone si rinnova con il Rudolph Pack Cosmetic, un divertente design che lo trasforma in una renna con corna e naso rosso brillante, perfetto per illuminare le notti festive.

Se per l'occasione volete recuperare Stellar Blade per Natale, potete farlo in versione PS5 tramite Amazon al miglior prezzo.

Oppure potete attenderlo direttamente su PC a questo punto, visto che il porting è stato annunciato e ci sono già delle aspettative altissime.