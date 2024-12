Stellar Blade prende in giro Xbox per celebrare Yoshida

La storia dei videogiochi è fatta anche di momenti memorabili, per un motivo o per un altro, come il momento in cui PlayStation tirò una bordata a Xbox approfittando di una scelta scriteriata.

Un po' di storia, prima.

Nel 2013, Xbox condusse la sua conferenza all'E3 per raccontare le novità di Xbox One e, tra le tante funzionalità, c'era una feature che impediva di poter utilizzare videogiochi usati all'interno della console. Con un progetto di un sistema univoco, infatti, i giocatori Xbox non potevano sostanzialmente rivendere i propri giochi.

Un'idea che puntava a una strategia ancora oggi non meglio definita, che scatenò tantissime polemiche in tutto il mondo e che, qualche ora dopo, diede a PlayStation l'assist perfetto per la sua PlayStation 4.

Shuhei Yoshida fu infatti protagonista di un post in cui spiegava all'utenza PlayStation come prestare i propri videogiochi.

Eccolo qui:

Questo spot fece la storia e rappresentò uno dei più grandi momenti in cui PlayStation vinse quella generazione di console.

Uno spot talmente iconico che anche Hyung-tae Kim, CEO di Shift Up e sviluppatore di Stellar Blade (lo trovate su Amazon), lo ha voluto rievocare per celebrare la fine della carriera di Shuei Yoshida.

Kim ha condiviso una foto sui social network del video originale accanto a una ricostruzione recente, in cui Yoshida e Kim ricreano la scena, con tanto di copia di Killzone: Shadow Fall per rimanere fedeli al dettaglio allo spot originale.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Kim ha inoltre espresso gratitudine per il contributo di Yoshida al mondo dei videogiochi:

«Ricordo la prima volta che vidi Shuhei Yoshida in uno spot. [...] Grazie per tutto il duro lavoro e il supporto dato all’industria videoludica. Grazie di cuore!»

Nel frattempo Stellar Blade continua la sua corsa in attesa dell'uscita su PC, portandosi a casa un bel numero di premi.