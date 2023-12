Steam vi regala un nuovo gioco gratis per festeggiare Natale con gli zombie

Nell'ultima settimana prima che arrivi ufficialmente il Natale, lo store Fanatical ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis da riscattare su Steam, senza che sia necessario alcun acquisto aggiuntivo.

Grazie a questa promozione a tempo limitato potrete assicurarvi un survival horror cooperativo top-down che vi spingerà a difendervi dagli zombie. Non è esattamente un titolo a tema natalizio, ma a un gioco gratis su PC non si dice mai di no.

Il gioco gratis in questione si chiama Ultimate Zombie Defense: voi e i vostri amici fate parte di una squadra d'élite incaricata di individuare la fonte dell'infezione che sta provocando l'invasione di non-morti in una città precedentemente tranquilla.

I giocatori avranno a disposizione un vasto sistema di costruzione di basi e tantissime armi per contrastare gli zombie, ma nonostante la sua natura cooperativa esiste anche una modalità per giocare offline in single player.

Se l'idea di tornare a caccia di non-morti vi incuriosisce, allora non dovrete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, aggiungere Ultimate Zombie Defense al vostro carrello e iscrivervi alla newsletter di Fanatical, oltre a creare eventualmente un account sullo store.

Una volta completato il vostro "acquisto" a 0 centesimi, basterà collegare il vostro account Steam seguendo l'apposita procedura e procedere con il riscatto del gioco: in pochi istanti, potrete scaricare Ultimate Zombie Defense, che resterà per sempre sul vostro account.

Come anticipavamo in apertura, non sarà necessario effettuare alcun acquisto, ma Fanatical vi offrirà comunque un buono da spendere per i bundle misteriosi, qualora vogliate approfittarne.

Restando in tema di acquisti, cogliamo l'occasione per ricordarvi che anche quest'anno si svolgeranno i saldi invernali di Steam, che inizieranno proprio tra pochi giorni.

Se siete invece alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su PC, vi ricordiamo di tenere d'occhio gli imminenti giveaway natalizi di Epic Games Store e i titoli settimanali offerti da Prime Gaming.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti ed eventuali regali natalizi su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.