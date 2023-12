Prime Gaming, disponibili 2 nuovi giochi gratis di dicembre

Anche a metà dicembre c'è sempre tempo per scoprire nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming: se siete iscritti all'apposito servizio in abbonamento di Amazon, sarete lieti di scoprire che oggi ci sono ben 2 omaggi che potete ottenere.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i giochi gratis settimanali sono una delle tante iniziative riservate per gli utenti Prime, oltre alle consegne gratuite l'accesso a servizi come Prime Video e molti altri vantaggi (trovate tutti i dettagli su Amazon).

I giochi gratuiti vengono distribuiti ogni mese su cadenza settimanale: dopo aver avuto già la possibilità di riscattare un big Bethesda, ancora disponibile per qualche settimana, è arrivato il momento di scoprire quali titoli potrete aggiungere alle vostre raccolte su PC.

I nuovi omaggi di Prime Gaming della settimana sono Akka Arrh e SeaOrama: World of Shipping, rispettivamente uno sparatutto arcade e un simulatore gestionale a tema navale.

Akka Arrh è la versione moderna di un prototipo degli anni '80 per l'era Atari, con colori psichedelici e tanto divertimento per un'esperienza shooter vecchia scuola.

In SeaOrama dovrete invece prendere le giuste decisioni per il futuro della vostra azienda, gestendo la vostra flotta nel miglior modo possibile e studiando accuratamente i contratti per ridurre le perdite al minimo.

Era stato in realtà annunciato anche un terzo gioco gratis per la settimana, ovvero Aground, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo non sembra essercene traccia: resta da capire se Amazon Prime Gaming abbia semplicemente deciso di rinviarne l'uscita gratuita o se sia emerso qualche problema dell'ultimo minuto.

Ad ogni modo, ricordiamo che entrambi i giochi gratis della settimana sono giocabili tramite l'apposita Amazon Games App: dovete semplicemente dirigervi ai seguenti link per poi fare clic sui relativi pulsanti per il riscatto.

Come di consueto avrete circa 33 giorni di tempo per procedere al riscatto, il che significa che i giochi resteranno disponibili fino al 17 gennaio. Una volta aggiunti alla vostra raccolta, resteranno vostri per sempre e totalmente gratis.

E se siete alla ricerca di altri omaggi gratis su PC, cogliamo l'occasione per ricordarvi che potete riscattare la Legacy Collection di Destiny 2 su Epic Games Store.