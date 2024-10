Steam vi regala un gioco "ingiocabile", ma solo di nome

Da ora potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi Unplayable, una sorta di compilation divertentedi videogiochi assurdi, ognuno di un genere specifico: beat'em up, puzzle game e platform.

Ecco la descrizione del gioco in questione (se così possiamo definirlo):

«Unplayable esplora il mezzo videoludico come strumento artistico. Proprio come si usa una macchina fotografica per fare videoarte, usiamo i videogiochi e il loro linguaggio specifico come strumento di espressione emotiva e artistica. Con una serie di giochi (quasi) ingiocabili, vogliamo contemplare l'assurdità delle nostre vite e l'ossessione dell'uomo per le regole e la nostra illusione di controllo. Vogliamo anche trasmettere un senso di intrigo e soprattutto di divertimento.

A questo punto dovremmo chiederci: perché esistono giochi così inutili? Sono davvero inutili perché hanno un significato? O sto prendendo tutto questo, e anche me stesso, troppo sul serio?»

Se vi va di metterci sopra le mani, in maniera del tutto gratuita, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Da questo momento potete dunque provarlo senza dover spendere neanche un centesimo: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam attivo e funzionante.

Del resto, il catalogo continua a dare modo ai giocatori di provare titoli senza spendere un singolo centesimo, da poco anche con altri 4 giochi da testare con mano gratis da questo momento.

Ma non solo: l'edizione di fine anno dello Steam Next Fest è finalmente arrivata: l'iniziativa dello store di casa Valve ci permetterà ancora una volta di dare un'occhiata in anteprima ad alcuni dei videogiochi più interessanti in arrivo su PC: scopri le centinaia di demo messe a disposizione.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.