Steam vi regala un gioco gratis per gestire al meglio le emergenze: ecco come riscattarlo

Il settore videoludico è ricco di titoli che ci permettono di diventare supereroi o protagonisti con poteri impensabili, ma è difficile che arrivino approfondimenti su quelli che nella vita reale sono veri eroi ogni giorno.

La nuova promozione di Steam e Fanatical si rivolge proprio a quei giocatori che vogliono saperne di più su chi è in grado di gestire sempre al meglio le emergenze nazionali: in 112 Operator riceverete telefonate che segnaleranno situazioni in cui è necessario intervenire il prima possibile.

Il vostro compito sarà dunque gestire le vostre risorse e assicurarvi che gli aiuti necessari arrivino sempre nel minor tempo possibile: un simulatore particolarmente apprezzato dal pubblico, come testimonia l'89% di recensioni positive su Steam.

Per riscattarlo sarà necessario essere iscritti allo store Fanatical, ma non dovrete effettuare alcun tipo di acquisto, dato che si tratta di una promozione totalmente gratuita.

Si tratta infatti di un'iniziativa riservata in occasione dell'inizio del Capodanno lunare, con il negozio che ha reso disponibili ben 100mila chiavi da riscattare su Steam: dovrete solo accettare di iscrivervi alla newsletter di Fanatical — anche se potrete revocare il consenso in qualunque momento dopo aver aderito all'offerta.

Basterà solo recarvi alla seguente pagina ufficiale, aggiungere il prodotto al carrello e completare un "acquisto" da 0 euro e 0 centesimi: troverete poi il codice pronto per il riscatto nel vostro profilo dello store, anche se potrebbe essere necessario associare il vostro account Steam.

La promozione resterà disponibile fino ad esaurimento scorte o dopo 3 giorni e 15 ore dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo: vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, dato che le promozioni di Fanatical si rivelano sempre particolarmente popolari.

Continueremo a monitorare come sempre le ultime offerte per segnalarvi tutti i giochi gratis da aggiungere ai vostri account: potete supportare il nostro lavoro acquistandone di nuovi direttamente su Amazon, senza commissioni e ai migliori prezzi.