Steam vi fa provare altri 6 giochi gratis

Ottobre non è ancora finito e da ora sono disponibili ben 6 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, a costo zero.

La notizia arriva a breve distanza da altri dieci giochi gratis che vi abbiamo fatto scoprire solo alcuni giorni fa.

Inclusi anche altri 8 titoli da provare gratuitamente, come avrete potuto leggere sempre sulle nostre pagine.

Come riportato ancora una volta da GamingBible, abbiamo scelto altri giochi che potete provare con mano, gratuitamente, da ora:

Jected - Rivals - "Tuffati in un folle mix di sport estremi, distruzione di veicoli e velocità da capogiro in un torneo a eliminazione tra 18 giocatori. Padroneggiate l'esclusiva meccanica di espulsione che vi permette di alzarvi in volo e lasciare i vostri rivali nelle retrovie!".

Guerra Sangrenta - "'Guerra Sangrenta' ha molte modalità di gioco interessanti, con una tecnica di ottimizzazione unica, come la competizione classica, il gioco casual, la modalità avventura ecc.. Battaglie emozionanti vi aspettano!".

Rich Teddy Adventure - "Preparatevi a un'avventura epica in un mondo magico pieno di meraviglie e pericoli. Impersonate un orsacchiotto che è stato convocato in questo regno per salvarlo da un destino imminente. Per farlo, dovrete viaggiare attraverso una serie di portali che conducono a diverse zone di questo mondo mistico".

EarthKart - "Simulatore di guida 3D di Google Earth".

First Steps - "Unisciti agli amici o competi contro di loro in uno sparatutto in terza persona a tema fantascientifico! Godetevi 3 modalità di gioco - Free for All, Team DeathMatch e Capture the Flag. Padroneggia diverse armi all'avanguardia. Ospita o unisciti a lobby online per un divertimento multigiocatore senza fine!".

Louma- "Louma è un Dungeon Crawler Roguelike. Combatti attraverso i piani generati proceduralmente e salva il mondo di Louma".

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

