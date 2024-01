Steam vi regala gratis un capolavoro bellico ancora per poco

Una nuova interessante promozione di 11 bit Studios vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di This War of Mine, un gestionale realizzato da 11 bit studios, autori del più recente Frostpunk con il suo seguito annunciato.

In This War Of Mine non giocherete nel ruolo di un soldato d'élite, ma piuttosto in quello di un gruppo di civili che cerca di sopravvivere in una città sotto assedio, lottando con la carenza di cibo e medicine e costantemente in pericolo a causa di cecchini e rovistatori ostili.

Per installare il gioco sul vostro PC non vi basterà altro che fare clic al seguente indirizzo e in seguito sull'apposito pulsante per il riscatto su Steam.

Fate attenzione, però, per questa offerta sarà valida solo per altri due giorni, dopodiché potrete acquistare il titolo normalmente, e al momento è in forte sconto, quindi vi consigliamo di fare in fretta con il riscatto del gioco.

Una volta che acconsentirete alla richiesta, in pochi brevi istanti vi ritroverete con This War of Mine già pronto per il download sul vostro account: il nuovo gioco gratis resterà vostro per sempre e senza alcun limite di tempo.

Non sappiamo con certezza fino a quando sarà disponibile questo giveaway, anche se immaginiamo che resterà valido fino ad esaurimento scorte: il nostro consiglio è dunque quello di approfittarne il prima possibile, per non lasciarvi scappare questa grande occasione.

Restando in tema di regali disponibili su PC, vi suggeriamo di non lasciarvi scappare i nuovi omaggi disponibili su Prime Gaming, oltre a un "amorevole" gioco gratis su Epic Games Store.

Il celeberrimo videogioco è diventato anche un gioco da tavolo, lo trovate su Amazon se volete rievocare a casa vostra la struggente e realistica simulazione di un conflitto bellico dalla parte dei civili.