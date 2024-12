Steam vi offre gratis uno sparatutto iconico

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Delta Force, il definitivo sparatutto tattico a squadre moderno, completamente gratuito.

Ecco la descrizione di Delta Force:

«Delta Force è tornato! L'iconica serie torna come il definitivo sparatutto tattico moderno a squadre free-to-play e presenta tre distinte modalità di gioco: guerra PvP su larga scala, intensa azione sparatutto di estrazione e un remake della leggendaria campagna Black Hawk Down.»

Il cuore dell'esperienza sono le battaglie PvP su larga scala, che vedono due squadre composte da 32 giocatori ciascuna affrontarsi su terra, mare e aria. Veicoli avanzati e equipaggiamento tattico unico amplificano l'intensità di ogni scontro, offrendo sfide dinamiche in ambienti epici. Per chi cerca un'azione più strategica, la modalità Operazioni combina il gameplay tattico di Delta Force con il mondo degli extraction shooter: infiltrarvi dietro le linee nemiche, recuperare risorse, combattere contro altri giocatori o completare missioni PvE in modalità Raid vi metterà alla prova come mai prima d'ora.

Non manca il richiamo alle origini con il remake della storica campagna Black Hawk Down, basata sull'omonimo film del 2001. Sarà possibile rivivere questa esperienza leggendaria a partire da gennaio 2025, mettendosi nei panni degli iconici operatori Delta Force in una narrazione ricca di adrenalina.

Gli sviluppatori garantiscono un'esperienza equa grazie a un rigoroso impegno contro il pay-to-win e un sistema anti-cheat affidato al team di sicurezza G.T.I. Inoltre, il gioco si evolve costantemente grazie al feedback della community, assicurando che ogni aggiornamento rispecchi i desideri dei giocatori.

Dovrete essere veloci per riscattare Delta Force, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.