Steam vi offre gratis uno sparatutto frenetico multiplayer

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante While Mom's Away, uno sparatutto decisamente particolare con cui avere a che fare.

Ecco la descrizione di While Mom's Away:

«Un frenetico sparatutto in prima persona con minigiochi in cui uccidi i giocatori con tostapane, pizza e antenne paraboliche... E spari anche con le patatine? Che razza di gioco stupido è questo?!»

While Mom's Away è un frenetico sparatutto in prima persona dove uccidete altri giocatori usando praticamente qualsiasi cosa vi capiti tra le mani.

In questo gioco non troverete grafica fotorealistica, ma solo un gameplay che fa divertire sul serio (lo garantisce un amico di prima elementare e un tizio di Fiverr).

Ogni partita è un'esperienza completamente diversa, quindi aspettatevi il caos e il divertimento. E se pensavate che sparare con patatine fritte fosse già abbastanza assurdo, aspettate di scoprire cos’altro vi aspetta. Qui la noia non è contemplata.

Dovrete essere veloci per riscattare While Mom's Away, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

