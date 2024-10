Steam vi offre gratis un'avventura fantasy epocale

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante None Shall Intrude: Descent, un deck builder roguelite in cui vestirete dei panni decisamente particolari.

Ecco la descrizione di None Shall Intrude: Descent:

«None Shall Intrude: Descent è una versione gratuita del prologo di None Shall Intrude. Un deck-builder roguelite con combattimenti basati sulle tessere in cui si diventa un potente Raid Boss. Battaglie epiche, strategie intricate e la minaccia sempre presente di eroici sfidanti che cercano di sconfiggere il vostro regno.»

None Shall Intrude vi invita a entrare nei panni di un Raid Boss, offrendo un'esperienza di gioco avvincente e immersiva. In questo viaggio, esplorerete reami vibranti, combatterete battaglie epiche e sottometterete chiunque osi mettersi sulla vostra strada.

Nei panni dell'incarnazione del caos, la vostra ascesa sarà guidata dalla vostra abilità strategica e dalla padronanza delle interazioni con le tessere elementali, oltre che dalle meccaniche da boss che scoprirete progressivamente.

Ogni ciclo di vita vi offre l'opportunità di accumulare forza e rafforzare il vostro dominio su questo mondo. Il vostro cammino verso la supremazia è segnato da una serie di percorsi selezionabili sulla mappa, che vi condurranno attraverso regioni uniche e ricche di sfide. Dalle foreste fitte ai deserti sconfinati, fino alle vette innevate, il mondo di Herelon vi aspetta, pronto a essere conquistato.

Il sistema di battaglia si sviluppa su una griglia, dove potrete utilizzare diversi elementi primordiali per scatenare potenti combinazioni di tessere. Scoprire tutte le 18 interazioni possibili sarà la chiave per adattare il vostro stile di gioco e distruggere i vostri nemici con precisione e creatività.

Mentre avanzate, otterrete anche reliquie speciali sconfiggendo nemici potenti o conquistando intere regioni, potenziando ulteriormente le vostre interazioni con le tessere e rendendovi ancora più temibili.

Quando il gioco sarà completato, potrete accedere a molte novità: dalla mappa completa con nuovi eroi da battere, a nuove carte, talenti e meccaniche per il Dragon Boss. Saranno introdotte anche cinque difficoltà aggiuntive, con affissi casuali e altre sfide imprevedibili, insieme a effetti atmosferici che influenzeranno i combattimenti, come tempeste di sabbia e bufere di neve.

Dovrete essere veloci per riscattare None Shall Intrude: Descent, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.