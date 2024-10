Steam vi offre gratis un roguelike vampiresco

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Blood Rising, un gioco di carte con elementi roguelike il cui tema principali sono i vampiri e ovviamente tanto sangue.

Ecco la descrizione di Blood Rising:

«Si tratta di un gioco roguelike con battaglie di carte come nucleo centrale. I giocatori devono impersonare un antenato vampiro per resistere agli attacchi di un gran numero di avventurieri e sconfiggere tre grandi eroi per raggiungere la vittoria finale. »

In questo gioco di strategia e combattimento, i giocatori assumono il ruolo di un vampiro potente che deve difendersi dagli avventurieri in arrivo. Il personaggio avrà delle abilità uniche per uccidere gli avversari e convertirli in servitori, creando un esercito di combattenti per affrontare le ondate di nemici.

Gli avventurieri potranno essere eliminati e trasformati in servitori. Questa è l'unica modalità per produrre unità di combattimento, quindi bisogna scegliere strategicamente le vittime. Ogni servitore ha la possibilità di evolversi in unità di livello superiore: ogni carta di servitore ha un piccolo punto centrale che indica il numero di nemici da uccidere per attivare l'evoluzione.

Durante il combattimento, gli avversari sconfitti possono lasciare cadere oggetti che appariranno nella sezione in basso a destra dello schermo. Questi oggetti possono fornire bonus e aiuti utili nelle battaglie. Uccidendo i nemici si guadagnano anime. Dopo la battaglia, puoi utilizzare queste anime per potenziare le tue abilità nel menu delle talenti, migliorando così le tue capacità di combattimento.

Dovrete essere veloci per riscattare Blood Rising, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.