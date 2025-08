Una nuova promozione di Steam vi permette di aggiungere al vostro catalogo un gioco di corsa che potrebbe fare la gioia degli appassionati più nostalgici, disponibile gratis per un periodo limitato.

Si tratta di Barro GT, un racing con grafica poligonale che ricorda molto la componente grafica di Virtua Racing, proponendo però auto più moderne e uno stile di gioco tipico dei kart game.

Il titolo sviluppato da SC Jogos include ben 26 auto giocabili e 21 tracciati da percorrere, oltre a un multiplayer in locale che propone fino a 4 giocatori in contemporanea.

Ovviamente non sarà necessario spendere neanche un solo centesimo per approfittare dell'offerta: potete infatti riscattare il titolo senza dover fare alcun tipo di acquisto, con l'unico requisto di avere un account su Steam.

La promozione resterà valida fino al 4 agosto alle ore 19:00, ma una volta superata questa finestra temporale il titolo tornerà acquistabile al prezzo di 4,90€. Non molto, ovviamente, ma sempre meglio averlo gratis se possibile.

Ovviamente, dopo averlo riscattato potrete giocarlo anche dopo questa finestra temporale: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale per poi fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account", come sempre dopo aver effettuato il login con il vostro profilo Steam.

Una volta completata la procedura, vi basterà semplicemente controllare la vostra libreria giochi e avviare il download, così da iniziare subito a divertirvi con nuove corse su Barro GT.

