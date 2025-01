Steam vi offre gratis un noir davvero affascinante

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando Steam ci regala un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di Valve, autori di Half-Life (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Il titolo che Steam vi offre gratis a partire da oggi è Conscience, un'avvincente avventura noir che vi mette nei panni di un investigatore privato.

Ecco la descrizione di Conscience:

«Jack Beckham viene trovato morto, impiccato nel suo appartamento da solo. La polizia dichiara che si è trattato di suicidio. Suo padre, rifiutandosi di accettare la conclusione, ti assume per indagare. Esplora gli indizi lasciati nel suo appartamento per scoprire cosa è successo veramente.»

Conscience vi mette nei panni di un investigatore privato incaricato di scoprire la verità dietro la morte di Jack Beckham. Ritrovato impiccato nel suo appartamento, il caso è stato archiviato come suicidio. Tuttavia, il padre di Jack non crede a questa versione e si rivolge a voi per trovare risposte.

Esplorate ogni angolo dell'appartamento di Jack, rovistando tra stanze, scaffali e cassetti per scovare indizi nascosti e prove. Ogni dettaglio potrebbe essere cruciale, e spetta a voi ispezionare gli oggetti, analizzarli a fondo e rivelare i segreti che celano.

Mettete insieme le tessere del puzzle raccogliendo le informazioni che vi guideranno verso la verità. Qual è il mistero che si cela dietro la morte di Jack? Quali oscuri segreti si annidano tra le mura del suo appartamento?

Con Conscience, ogni scelta e ogni deduzione vi avvicineranno alla soluzione, ma il percorso non sarà mai scontato. Sarete abbastanza perspicaci da scoprire cosa è realmente accaduto?

Avete poco tempo per scaricarlo, però, e lo potete fare facilmente gratis a questo indirizzo.

A proposito di giochi gratis, non dimenticate quelli che arrivano ogni settimana tramite Epic Games Store: li trovate qui.