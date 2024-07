Steam vi offre gratis un grande multiplayer horror per il weekend

Tornano anche per questo weekend le prove gratuite su Steam, pensato per permettere a tutti gli utenti di scaricare senza costi aggiuntivi giochi da provare con i propri amici per tutto il fine settimana.

Questa volta lo store di casa Valve ha deciso di proporre soltanto un videogioco gratis a tempo limitato, ma si tratta comunque di una proposta molto interessante per gli amanti degli horror.

Advertisement

Si tratta infatti di Dead by Daylight, il più celebre multiplayer horror che proprio recentemente ha ottenuto un nuovo crossover a sorpresa con la saga di Tomb Raider.

In questa produzione 4 giocatori interpreteranno il ruolo di sopravvissuti e provare a salvarsi dal ferocissimo Killer, interpretato da un giocatore separato dal resto del gruppo.

I sopravvissuti avranno il vantaggio di possedere una migliore consapevolezza dell'ambiente circostante, con una visuale in terza persona che permetta loro di sfruttare a proprio vantaggio ogni elemento dello scenario per sfuggire al loro cacciatore.

Il Killer invece giocherà in prima persona con una visuale unicamente concentrata sulle sue prede, che dovrà cercare di braccare prima che possano sfuggire al suo sguardo.

Si tratta indubbiamente di uno dei videogiochi horror di maggior successo e più divertenti degli ultimi anni, che oggi grazie a Steam potete provare senza alcun acquisto aggiuntivo: basta infatti possedere un account sulla piattaforma per avviare il download.

Se volete già procedere con la vostra prova gratuita, potete scaricare Dead by Daylight sui vostri PC o Steam Deck al seguente indirizzo.

In occasione di questo weekend di prova speciale, potrete anche approfittare di uno speciale sconto del 60% per farlo vostro per sempre, qualora vogliate continuare a giocarci anche dopo il fine settimane (se preferite invece giocare su console, potete trovarlo anche su Amazon).

E se avete voglia di provare altri giochi gratis su Steam, vi segnaliamo un nuovo free-to-play spaziale rilasciato nelle scorse ore e che potete già scaricare da adesso.