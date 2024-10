Steam vi offre gratis un gioco PvP fantasy in stile MMO

Steam torna a coccolare i gamer con un gioco gratis tutto da scaricare: è possibile fare proprio gratuitamente Ring of Titans, un gioco d'azione e combattimento online che ha attirato l'attenzione di molti appassionati del genere.

Solo ieri vi ho anche segnalato che sempre Steam ha deciso di regalarvi un gioco gratis che vi porta in alta quota.

Senza contare che il catalogo Valve ha anche messo a vostra disposizione uno sparatutto heavy metal infernale.

Ora, questo titolo competitivo, focalizzato su intense battaglie PvP in stile MMO, offre ai giocatori la possibilità di immergersi in scontri dinamici in cui strategia e rapidità sono essenziali per primeggiare sugli avversari.

Se volete farlo vostro, senza costi, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Pubblicato e sviluppato da Mash, Ring of Titans permette di selezionare tra vari personaggi, ciascuno dotato di abilità uniche e con stili di combattimento differenti, rendendo le partite una sfida continua per individuare l’approccio migliore contro ogni tipo di avversario.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

In Ring of Titans non c'è grind. Ogni abilità, capacità, talento e Titano è disponibile per essere usato o giocato fin dall'inizio. Non si paga per vincere e nemmeno per sbloccare.

Non si perde perché gli avversari hanno un equipaggiamento migliore o hanno pagato per avere abilità migliori, ma si perde solo se gli avversari sono migliori.

Tutti sono in condizioni di parità, l'unico elemento di differenziazione è l'abilità. Avete le carte in regola per arrivare in cima?