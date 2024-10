Steam vi regala gratis uno sparatutto heavy metal infernale

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Cemetery Warrior 6, uno sparatutto infernale dove potete aspettarvi la guerra più totale a suon di heavy metal e pallottole.

Ecco la descrizione di Cemetery Warrior 6:

«Cemetery Warrior 6 è uno sparatutto 3D dinamico in prima persona, con elementi Heavy Metal incendiari.»

In Cemetery Warrior 6, siete chiamati a vivere un’esperienza esplosiva di pura adrenalina. Nei panni del demone Zexus, dovrete affrontare una nuova prova: dopo aver eliminato il re degli inferi, persino Dio ha notato la vostra audacia. In cambio dell’equilibrio tra il paradiso e l’inferno, Dio vi offre il trono degli inferi, ma Zexus, senza esitazione, rifiuta. Questa sfida non sarà senza conseguenze: ora, l’intero universo è in pericolo.

Sarete voi a dover contrastare l’ira divina, facendo uso di incredibili abilità demoniache. Potrete teletrasportarvi, scatenare il vostro respiro di fuoco e usare armi micidiali per affrontare le orde di mostri che vi aspettano in scenari infernali, dalle oscure segrete alle grotte dorate, fino al labirinto infernale. E se non bastasse, ad ogni livello superato potrete potenziare le vostre capacità per prepararvi alla battaglia finale contro i cinque Signori che proteggono la letale stella della morte.

Dovrete essere veloci per riscattare Cemetery Warrior 6, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.