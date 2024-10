Steam vi offre gratis un gioco multiplayer pennuto

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Ostrich Run, un gioco in cui guiderete un'orda di struzzi fuori da un laboratorio..

Ecco la descrizione di Ostrich Run:

«Ostrich Run è un gioco in cui bisogna guidare un'orda di struzzi fuori da un laboratorio. Prendete tutti gli struzzi che potete ed evitate i molteplici pericoli sulla via d'uscita. Gli struzzi vi aiuteranno a rompere le finestre più difficili e a salvare altri struzzi. Assicurati di salvarli tutti!»

Il vostro obiettivo è portare in salvo quanti più struzzi possibile, evitando i numerosi pericoli lungo il percorso. Ogni struzzo che recuperate vi aiuterà a sfondare finestre più resistenti e a liberare ancora più struzzi, fino a salvare l’intero gruppo.

Mentre attraverserete i vari livelli, incontrerete ostacoli sempre più complessi e dovrete affrontare minacce come torrette laser, robot stordenti, telecamere di sicurezza e mine terrestri. Grazie all'aiuto dei vostri struzzi, però, nulla sarà impossibile da superare.

Il gioco offre 15 livelli con difficoltà crescente, una colonna sonora personalizzata e tanti momenti divertenti grazie alla fisica esilarante e alla possibilità di personalizzare i vostri struzzi con cappelli. È un'esperienza di puro divertimento per tutta la famiglia, nel caso riuscirete a convincerla a giocare a Ostrich Run con voi.

Dovrete essere veloci per riscattare Ostrich Run, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.