Steam vi offre gratis un gioco folle anche solo da spiegare

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante PlayCOQ: The Coop Defender, un multiplayer online che è così caotico che è anche solo difficile da spiegare bene.

Ecco la descrizione di PlayCOQ: The Coop Defender:

«Benvenuto in "PlayCOQ: The Coop Defender", dove l'eroismo incontra l'umorismo e il coraggio si misura in base alla grandezza del tuo $COQ! Preparati a tuffarti a becco in avanti in un'avventura esilarante, dove difendere il tuo pollaio è una missione da veri galli guerrieri.»

PlayCOQ viene definito come "più di un semplice gioco": è un grido di battaglia per tutti coloro che sono pronti a combattere con onore, ironia e un pizzico di attitudine COQy.

Il titolo offre 30 livelli, con sfide uniche in ognuno come la furtiva "Fox Frenzy" o la spettacolare battaglia finale contro il "Tank Terminator".

Armato solo del tuo becco, delle piume e di tanto coraggio, il giocatore dovrà combattere contro orde di nemici decisi a conquistare il pollaio. Non si tratta solo di combattere, ma anche di ridere. Con battute pungenti e sfide strategiche, il divertimento è assicurato mentre difenderete pollaio e affronterete avversari sempre più ostili.

Dovrete essere veloci per riscattare PlayCOQ: The Coop Defender, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

