Steam vi offre gratis un DOOM in versione rinascimentale

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Guardian of the Grave, uno sparatutto che sembra quasi DOOM in versione rinascimentale, più o meno.

Ecco la descrizione di Guardian of the Grave:

«Un gioco di labirinti horror d'azione in stile arcade con un tema di pirati cloniali del 1700 ambientato in un universo immaginario. Colleziona anime che combattono i non morti mentre scappi per la tua vita dal mostro che si nasconde nella tomba.»

Preparatevi per la corsa della vostra vita mentre vi avventurate nei diabolici labirinti del vecchio tempio, evitando trappole mortali, combattendo contro i non morti e affrontando una creatura molto peggiore di tutto il resto.

La storia vi porterà a esplorare 12 labirinti pieni di tesori, mentre liberate gli spiriti delle vittime del Guardiano, il terribile protettore del tempio. Ma attenzione: con ogni passo, il pericolo diventa sempre più grande.

Una volta compresa la trama, tuffatevi nella modalità Arcade per affrontare varianti più difficili dei 12 labirinti, sfidando voi stessi e puntando a ottenere il punteggio più alto. Sarete tra i pochi coraggiosi a sfidare il Guardiano della Tomba e reclamare l’oro perduto?

Dovrete essere veloci per riscattare Guardian of the Grave, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

