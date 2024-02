Steam vi offre gratis un brutale multiplayer con i laser

Steam sta offrendo a tutti i suoi utenti la possibilità di aggiungere alla propria raccolta un nuovo gioco gratis, ma la promozione durerà ancora per pochi giorni.

Si tratta di una divertente e folle produzione multiplayer: stiamo parlando di LASERS, la produzione di Straight Back Games che potete scaricare e giocare gratuitamente fino al 29 febbraio 2024.

Il titolo era stato rilasciato come un semplice free-to-play, ma recentemente il team di sviluppo ha annunciato di aver cambiato idea e renderlo a pagamento a partire dal prossimo giovedì, quando verrà proposto al prezzo di 2.99$. Una misura presa dal team per raccogliere i fondi necessari per continuare a supportare i server.

Fortunatamente, se avete già aggiunto il titolo al vostro catalogo prima di allora, LASERS continuerà a restare disponibile gratis per il download sui vostri account, motivo per cui vi consigliamo di approfittare di questa promozione.

In LASERS potete giocare con un massimo di 10 giocatori online e affrontare brutali e difficilissimi labirinti pieni di laser mortali: vincerà ovviamente l'ultimo utente che riuscirà a restare in piedi.

Per riscattare questo divertente e violento gioco sui vostri account, non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Avvia gioco": questo vi permetterà di scaricare immediatamente il vostro nuovo omaggio, aggiungendolo allo stesso tempo al catalogo per eventuali download futuri.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratuiti da scaricare su Steam, abbiamo segnalato per voi 6 free-to-play che potete provare da questo momento.

Nel caso siate invece disposti a spendere pochi soldi per espandere il vostro catalogo, vi segnaliamo i migliori giochi attualmente disponibili a meno di 5 euro con i Saldi Steam.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete anche acquistare i vostri nuovi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo o commissione.