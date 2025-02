Steam vi offre gratis il "gioco" per creare il vostro RPG dei sogni, ma avete pochi giorni

Da questo momento c'è un nuovo omaggio su Steam che vi aspetta, anche se è sicuramente un titolo diverso dai consueti giochi gratis che vi proponiamo sulle nostre pagine.

Questa volta infatti più che un gioco vero e proprio vi proponiamo un editor per diventare voi stessi creatori di videogiochi: sul celebre store potete infatti riscattare gratuitamente RPG Maker VX Ace, un editor efficace per ideare il vostro gioco di ruolo dei sogni.

Si tratta di un tool semplice da usare e che può servire sia per creare semplici avventure che per gli sviluppatori in erba: in entrambi i casi, potrete mettervi alla prova con poco sforzo e senza dover spendere neanche un centesimo in più.

La promozione nasce per celebrare l'iniziativa RPG Maker Festival 2025, grazie alla quale potrete approfittare di sconti e promozioni su tantissimi videogiochi creati con il popolare editor.

L'edizione VX Ace sarà invece disponibile totalmente gratis fino all'11 febbraio 2025 o fino ad esaurimento scorte: una volta aggiunto sul vostro account, potrete però scaricarlo per sempre tutte le volte che vorrete.

Approfittare di questa offerta è semplicissimo: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, fare il login con il vostro profilo Steam e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account".

In pochi e brevi istanti, RPG Maker VX Ace verrà aggiunto al vostro catalogo di giochi e sarà pronto per il download: che vogliate creare il vostro prossimo capolavoro o solo mettervi alla prova con esperienze semplici e divertenti, non possiamo fare altro che invitarvi ad approfittare di questa offerta il prima possibile.

