Steam vi offre 3 giochi gratis per il weekend, tra Guerre Mondiali e invasioni zombie

Anche per questo fine settimana, Steam ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti un nuovo weekend di giochi gratis: fino all'inizio della prossima settimana, potrete provare diversi titoli selezionati senza dover spendere un solo centesimo.

Non è infatti necessario alcun tipo di acquisto per accedere alla promozione: vi basterà avere un account su Steam per iniziare a scaricare e provare gratuitamente ben 3 giochi gratis.

Un'ottima opportunità da sfruttare per passare un weekend online insieme ai vostri amici, con titoli particolarmente diversi gli uni tra gli altri.

Si inizia con Millennia, gioco strategico a turni 4X pubblicato da Paradox Interactive che metterà alla prova le vostri doti, chiedendovi di guidare la vostra nazione in ben diecimila anni di storia.

Una volta raggiunto il predominio, sarete voi a stabilire le condizioni per la vittoria totale: gli altri giocatori potranno poi scegliere se sfidarvi in tale obiettivo o se fare resistenza, opponendosi al vostro controllo.

Proseguiamo la selezione di giochi gratuiti del fine settimana con Isonzo, basato sulla cruenta battaglia della Prima Guerra Mondiale: in questo sparatutto tattico in prima persona combatterete sulle cime dell'Italia settentrionale, creato dagli autori di Verdun e Tannenberg.

Infine, ma sicuramente non per importanza, segnaliamo che per questo weekend potrete giocare gratuitamente anche a Left 4 Dead 2, il capolavoro multiplayer di Valve in cui dovrete affrontare insieme a 3 amici un'apocalisse zombie.

Dovrete organizzarvi con attenzione per non farvi sorprendere dagli infetti, alcuni dei quali possiedono abilità fuori dal comune che metteranno a dura prova la vostra resistenza, in uno degli sparatutto multiplayer più divertenti mai realizzati su PC.

Potete iniziare fin da subito le vostre prove gratuite accedendo alle pagine ufficiali su Steam, che vi allegheremo qui di seguito:

Tutte le prove gratuite saranno disponibili per 3 giorni a partire da quando stiamo scrivendo questo articolo, ma potrete approfittare di sconti fino all'80% per acquistare i giochi in questione e farli vostri per sempre.

Continueremo come sempre a segnalarvi le migliori occasioni gratuite sulle nostre pagine: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon.