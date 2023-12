Steam, un gioco è stato rimosso per sempre dal catalogo

Steam è pieno zeppo di giochi di spessore, sebbene a quanto pare a volte assistiamo a rimozioni abbastanza inaspettate.

Un "social deduction game" è stato infatti ritirato dal catalogo Valve a causa di un calo del numero di giocatori, cosa che non sorprende troppo visto il numero di giochi nati sulla scia di Among Us.

Advertisement

Questo gioco, come riportato anche da GamingBible, era basato sul fumetto e sulla serie televisiva di successo The Walking Dead.

Parliamo del titolo mutilplayer asimmetrico The Walking Dead: Betrayal, lanciato solo pochi mesi fa e ottenendo un'accoglienza decisamente tiepida da parte della community.

Da allora, il numero di giocate è sceso a una sola cifra, lasciando allo sviluppatore Other Ocean Interactive e all'editore Skybound Games l'unica alternativa di chiudere il gioco e rimborsare i giocatori.

Secondo gli sviluppatori, tutti i giocatori riceveranno un rimborso completo e la chiusura del gioco sarà spiegata attraverso il canale Discord e la pagina Steam del prodotto.

Da quello che è stato reso noto, The Walking Dead: Betrayal inizierà a essere rimosso da Steam l'11 dicembre e sarà chiuso completamente il 15 dicembre.

Il publisher ha commentato così la chiusura del gioco: «Nonostante l'impegno profuso nel gioco, non siamo riusciti a trovare il modo di costruire la comunità che avevamo originariamente previsto».

I fan che si sono divertiti con il gioco sono comprensibilmente arrabbiati, ma questi giochi multiplayer hanno bisogno di una base di giocatori installata per continuare a funzionare.

Il motivo per cui il gioco non è decollato è un po' un mistero; potrebbe essere dovuto alla popolarità del genere e al numero di titoli simili in circolazione, che potrebbero aver saturato il mercato.

I giocatori possono trovare tutti i dettagli per ottenere il rimborso tramite Steam o altri rivenditori.

Parlando d'altro, come ogni settimana su Epic Games Store è disponibile il nuovo regalo gratis scaricabile per tutti, ma solo per pochi giorni ancora.

Inoltre, PlayStation Store ha deciso di proporre tante nuove offerte interessanti per celebrare l'imminente fine del 2023: scopriamo i migliori sconti.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.