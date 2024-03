Steam, nuovo gioco gratis del weekend per i fan dell'horror

Anche questo fine settimana potrete divertirvi con il weekend gratuito proposto da Steam: lo store di casa Valve vi offre la possibilità di provare senza costi aggiuntivi un gioco appositamente selezionato.

La prova è valida per tutto il fine settimana e non richiede alcun tipo di acquisto, ma solo essere in possesso di un regolare account su Steam: questa volta potrete divertirvi con un horror multiplayer asimettrico, perfetto per i fan del genere.

Si tratta di The Texas Chain Saw Massacre, gioco basato sull'omonimo film horror del 1974 — da noi noto come "Non aprite quella porta" — in cui le vittime dovranno sopravvivere ai pericolosissimi membri della famiglia Slaughter.

I giocatori che interpretano le vittime dovranno sfruttare ingegno e furtività per tentare la fuga verso la libertà, trovando tutti gli strumenti perfetti per sopravvivere: chi interpreterà uno dei membri della famiglia dovrà invece braccare gli ospiti e assicurarsi che non riescano a fuggire.

Da oggi e per altri 3 giorni potrete provare l'edizione completa di The Texas Chain Saw Massacre da soli o in compagnia dei vostri amici, per divertirvi in violentissime partite horror e scoprire se avete davvero la stoffa per sopravvivere.

Per accedere alla vostra nuova prova gratuita, non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Avvia gioco": dopo che Steam avrà completato l'installazione potrete divertirvi senza alcun reale limite, a parte ovviamente quello temporale e riservato a questo fine settimana.

Se vorrete continuare a giocarci dopo questo weekend gratuito, sarà ovviamente necessario acquistarlo (se preferite l'edizione console, la trovate su Amazon): cogliamo l'occasione per segnalarvi che su Steam è disponibile un'offerta speciale dedicata che vi permette di acquistare il gioco completo e il DLC Nancy con il 60% di sconto.

Se cercate altri giochi gratis con cui divertirvi su PC, vi ricordiamo che su Epic Games Store è già disponibile il nuovo omaggio settimanale.

Inoltre, sempre su Steam potete scoprire ben 3 nuovi giochi gratis al day-one, pubblicati direttamente da Bandai Namco.