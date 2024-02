Steam, nuovi giochi gratis del weekend tra strategia e zombie

Anche questo fine settimana sono disponibili nuovi giochi gratis in prova da scaricare su Steam, che potrete godervi da soli o in compagnia dei vostri amici in multiplayer.

Non è infatti necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo per accedere a questa iniziativa, ma esclusivamente essere in possesso di un account iscritto sullo store ideato da Valve.

Questo weekend potrete scaricare senza alcun costo aggiuntivo Dying Light 2 Stay Human Reloaded Edition e Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition, rispettivamente un open world in cui affrontare non morti e uno dei più grandi giochi strategici disponibili sul mercato.

Dying Light 2 Stay Human (se lo preferite su PS5, lo trovate su Amazon) si è recentemente aggiornato alla Reloaded Edition, che insieme al gioco base include anche il DLC Bloody Ties in un unico pacchetto: per celebrare questa iniziativa, Techland vi offre un weekend gratuito direttamente su Steam.

In questa produzione dovete sfruttare tutti gli strumenti a vostra disposizione per sopravvivere ed esplorare un vasto open world ricco di zombie, con l'umanità sempre più vicina all'estinzione.

La Platinum Edition di Sid Meier's Civilization VI include 6 DLC e 2 espansioni, oltre ovviamente al leggendario gioco strategico a turni completo che vi chiederà, ancora una volta, di espandere il vostro impero e affrontare i più grandi leader della storia.

Potete avviare il download dei nuovi giochi gratis del weekend di Steam già adesso, dirigendovi semplicemente alle seguenti pagine ufficiali:

Entrambe le prove gratuite dureranno per altri 3 giorni a partire da oggi, al termine delle quali sarà necessario acquistare i giochi completi per poter continuare ad utilizzarli.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per segnalarvi che fino al 7 marzo potrete risparmiare rispettivamente fino al 50% e fino al 91%, in base alle edizioni scelte.

