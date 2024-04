Steam, nuovi giochi gratis del weekend tra golf e big Xbox

Steam vi offre da questo momento 2 nuovi giochi gratis con cui divertirvi per tutto il fine settimana, senza alcun costo aggiuntivo.

Restano ancora poche ore per divertirvi con Fallout 76 senza obbligo di acquisto, ma lo store ideato da Valve ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti altri 2 titoli scaricabili da adesso, incluso proprio un altro big di casa Xbox.

Advertisement

Basterà ovviamente avere soltanto un account su Steam per accedere a questa interessante iniziativa: un'ottima opportunità per radunare i vostri amici e divertirvi online con alcune grandi produzioni.

Da adesso potete infatti scaricare sui vostri PC il survival multiplayer Grounded e il folle Golf With Your Friends, per partite di minigolf sulle piste più spericolate che abbiate mai visto.

Grounded è l'apprezzatissima produzione di Obsidian, ovviamente disponibile gratis anche su Game Pass (lo trovate su Amazon): in questo survival in prima persona dovrete provare a sopravvivere ai pericoli del giardino di casa insieme ai vostri amici, dopo essere stati ridotti alle dimensioni di una piccola formica.

In Golf With Your Friends potrete invece radunare fino a 12 giocatori per partite di mini golf su percorsi mai visti, insieme a tanti potenziamenti per complicare la vita ai vostri amici.

Potrete inoltre divertirvi con livelli sempre unici ed originali grazie ad un originale editor, condividendo le vostre creazioni o provando quelle create da altri utenti.

Sia Grounded che Golf With Your Friends resteranno disponibili per altri 3 giorni a partire da adesso: nel caso della produzione Obsidian, si tratta anche di un'occasione per provare gli ultimi aggiornamenti della Fully Yoked Edition.

Potete avviare il download già da questo momento dirigendovi semplicemente alle seguenti pagine ufficiali e facendo clic sul pulsante "Avvia gioco":

Se vorrete continuare a giocare con questi titoli anche dopo il termine della prova gratuita, vi segnaliamo che potete approfittare di sconti rispettivamente del 40% e del 67%.

E se siete alla ricerca di altri giochi da provare gratis su Steam, vi segnaliamo 6 interessanti piccoli titoli gratuiti proposti da questa settimana.