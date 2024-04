Fallout gratis e non solo nel fine settimana di Steam

Il nuovo weekend gratuito di Steam sembra fornire ai suoi utenti un'altra scelta niente male: da questo momento potete infatti scaricare 2 giochi gratis da provare per tutto il fine settimana (più due contenuti scaricabili), tutti molto interessanti e decisamente diversi.

Come sempre non avrete bisogno di effettuare alcun acquisto, ma solo di avere un account su Steam: un'operazione perfetta dunque per passare un weekend in compagnia dei vostri amici o in solitaria online, senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Grazie al celebre store di casa Valve potete scaricare gratuitamente a partire da oggi Fallout 76, PGA TOUR 2K23, The Sims 4 - Divertimento in Cortile Stuff e Set Lavori speciali Like a Dragon: Infinite Wealth con prove complete valide fino all'inizio della prossima settimana.

Tra questi spicca Fallout 76: «Venticinque anni dopo la caduta delle bombe, insieme agli altri abitanti del Vault riemergi nell’America post-nucleare. Esplora la vasta Zona Contaminata in questa variante multigiocatore a mondo aperto della storia di Fallout.»

PGA TOUR 2K23, invece viene descritto così: «Scendi in campo con più stile su PGA TOUR 2K23. Ora vanta professionisti giocabili uomo e donna, tra cui Tiger Woods, nuovi campi, più opzioni di controllo, la modalità PGA TOUR MyCAREER, la modalità Course Designer, oltre a nuove Abilità e Archetipi MyPLAYER! PGA TOUR 2K23.»

Potete scaricare tutti i nuovi giochi gratis in prova del weekend di Steam già da questo momento: basterà dirigervi alle seguenti pagine ufficiali e avviare l'installazione facendo clic sul pulsante "Avvia gioco".

Se vorrete continuare a giocarci anche dopo la prova, sarà ovviamente necessario acquistare le versioni complete: cogliamo dunque l'occasione per segnalarvi che tutti e 2 i giochi sono attualmente disponibili con sconti rispettivamente dell'80% e del 75%.

E se siete alla ricerca di altri giochi gratis su PC, ma che possano restare vostri per sempre, vi raccomandiamo di dare un'occhiata agli omaggi settimanali di Epic Games Store e di Amazon Prime Gaming.