Steam offre gratis il capostipite di un genere, con un importante aggiornamento

Una nuova interessante promozione di Temple Gate Games vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Dominion, ovvero il celeberrimo board game nella sua versione digitale per Steam, che ha influenzato non solo tanti altri giochi da tavolo, ma una pletora di videogiochi che possiedono al suo interno almeno una meccanica di deckbuilding.

Se avete giocato e apprezzato titoli come Dream Quest, Slay the Spire o Monster Train, giusto per citarne alcuni, sappiate che arrivano tutti dal board game creato da Donald Vaccarino. Ci sono altri videogiochi in arrivo che sfrutteranno queste meccaniche, per altro, come Shattered Heaven di cui vi abbiamo parlato.

Ecco la descrizione di Dominion:

«Espandi un piccolo regno in un potente dominio! Gioca al gioco da tavolo che ha vinto lo Spiel des Jahres amato da milioni di persone in tutto il mondo. Scopri il gioco che ha definito un genere, Dominion è stato il primo a rendere popolare la costruzione di mazzi e rimane un punto fermo del gioco da tavolo. Questa è l'implementazione con licenza ufficiale.»

Ciò che rende diversa questa versione pubblicata nuovamente su Steam è che l'IA dell'avversario è alimentata da reti neurali, pertanto le partite con l'intelligenza artificiale saranno sempre più interessanti del normale.

Per installare Dominion il gioco sul vostro PC non vi basterà altro che fare clic al seguente indirizzo e in seguito sull'apposito pulsante per il riscatto su Steam. Il gioco base è gratuito e, se vorrete acquistare le altre espansioni con nuove carte, le potrete aggiungere comprandole su Steam ovviamente.

Una volta che acconsentirete alla richiesta, in pochi brevi istanti vi ritroverete con Dominion già pronto per il download sul vostro account: il nuovo gioco gratis resterà vostro per sempre e senza alcun limite di tempo.

Il titolo sarà per sempre gratuito e, se volete donare una fisicità alle partire a Dominion su Steam, ovviamente trovate il gioco da tavolo nella sua versione originale su Amazon, con tutte le espansioni.