Steam, il nuovo gioco gratis del weekend vi fa diventare ingegneri spaziali

Torna anche questo fine settimana l'appuntamento con le prove gratuite di Steam: lo store di casa Valve propone spesso ai suoi utenti l'opportunità di scaricare senza costi aggiuntivi alcuni giochi selezionati, disponibili solo per il fine settimana.

La prova gratuita di questo weekend intende farvi diventare dei veri e propri ingegneri spaziali: si tratta infatti di Space Engineers, l'apprezzato sandbox open world sviluppato da Keen Software House.

Un titolo in cui a farla da padrone sono la creatività e l'ingegno degli utenti, oltre a immense possibilità di esplorazione: potrete costruire navi e stazioni spaziali, avamposti planetari e viaggiare nello spazio per raccogliere innumerevoli risorse.

Potete scegliere tra diverse modalità creative e di sopravvivenza per giocare nella maniera che più preferite, facendovi accompagnare da alcuni amici in un multiplayer che può racchiudere fino a 16 giocatori in contemporanea.

Grazie ad un motore fisico realistico basato su volumetrie, potrete assemblare, smantellare e distruggere ogni singolo oggetto vi capiti a tiro nel gioco, dando libero sfogo alla vostra creatività.

Ricordiamo che per poter aderire alla prova gratuita di Space Engineers basterà semplicemente avere un account iscritto a Steam: non è necessario alcun acquisto aggiuntivo per potervi godere questo nuovo omaggio a tempo.

Potete avviare fin da subito il download direttamente alla seguente pagina ufficiale: sfortunatamente, segnaliamo che allo stato attuale non è compatibile con Steam Deck, dunque dovrete giocarci necessariamente su PC.

La prova terminerà ufficialmente tra 3 giorni, ma se vorrete potrete approfittare di uno speciale sconto del 75% sull'edizione base, acquistandolo a meno di 4,24€.

